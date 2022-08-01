السعودية.. أمطار الرياض غير اعتيادية صيفاً

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد مدير الإدارة العامة لتوقعات الطقس والمناخ بالمركز الوطني للأرصاد في السعودية حمزة بن عبدالعزيز كومي، أن الحالة الجوية الماطرة التي تأثرت بها المناطق الوسطى والشرقية بالمملكة، تعد من الحالات المطرية "غير الاعتيادية" في هذه الفترة من فصل الصيف،بحسب صحيفة "الرياض".

وأوضح أن السجلات المناخية لمحطات الرصد المأهولة للمركز الوطني للأرصاد قد سجلت في مدن المناطق الوسطى والشرقية كميات أمطار متفاوتة منذ عام 1993م لشهري "يوليو و أغسطس" بلغت أعلاها في مدينة الأحساء بـ 19ملم في عام 1993م، فيما بلغت كمية الأمطار في العاصمة الرياض يوم الأحد 31 يوليو 2022م 26,6ملم.

وأضاف أنه لا يستبعد تكرار الحالة الجوية الممطرة خلال الفترة القادمة، وذلك في ظل التغيرات المناخية والظواهر الجوية الحادة التي باتت تؤثر على العالم والمنطقة.

وشهدت المناطق الوسطى والشرقية بالمملكة "الأحد"، أمطارًا غزيرة في أشد أيام الصيف حرًا، حيث تشهد الأجزاء الجنوبية والجنوبية الشرقية من الرياض، أمطارًا غزيرة وسيولاً متدفقة حيث تحولت الأرض إلى بحار جنوب العاصمة.

كما شهدت منطقةُ الباحة السعودية اليوم "الاثنين"، هطول أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة، شَملَتْ أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي دعت إلى توخي الحيطة والحذر مع استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مناطق المملكة، حتى الأربعاء المقبل.