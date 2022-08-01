طردت من غرفة الإعدام لأن «ملابسها غير مناسبة»!

المصدر: (دبي ــ البيان)

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أصيبت الصحافية الأمريكية إيفانا شاتارا بحالة من الحرج الشديد، بعدما أبلغتها سلطات سجن أمريكي كانت تجري فيه عملية إعدام أن ملابسها غير مناسبة لتغطية الحدث.

وفي التفاصيل التي أوردتها، شبكة «سكاي نيوز» البريطانية، أمس، أن الصحافية إيفانا وصلت إلى سجن وليام هولمان في مدينة أتمور بولاية ألاباما لتغطية تنفيذ حكم إعدام هناك.

وكانت الصحافية الأمريكية ترتدي «تنورة قصيرة للغاية» بحسب إدارة السجن التي تقول إن هذه الملابس لا تتناسب مع المنشأة وتنفيذ حكم الإعدام. وأضافت الصحافية التي تعمل منتجة في موقع إخباري إن إدارة السجن أبلغتها أن حذاءها كان مفتوح الأصابع، حسب «سكاي نيوز».

وكانت إيفانا تريد تغطية عملية إعدام جوناثان جيمس جونيور، بعد إدانته في جريمة قتل صديقته عام 1994. وفي نهاية المطاف ارتدت الصحافية ملابس واقية من المطر أعارها إياها مصور كان في المكان، ووافقت عليها إدارة السجن.