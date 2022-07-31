بسبب الأمطار بالسعودية ..مؤذن بالرياض: صلوا في رحالكم

المصدر: البيان

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تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي اليوم مقطع فيديو يظهر فيه صوت أحد مؤذني مساجد العاصمة الرياض وهو ينادي صلوا في رحالكم بسبب غزارة الأمطار تطبيقًا للسنة في حال اشتداد المطر وخشية الضرر، حيث تم تداول المقطع بنطاق واسع نظير ندرة حصولها في فصل الصيف.

ووفق صحيفة سبق شهدت منطقة الرياض اليوم الأحد، أمطارًا غزيرة في أشد أيام الصيف حرًا، حيث تشهد الأجزاء الجنوبية والجنوبية الشرقية من الرياض، أمطارًا غزيرة وسيولاً متدفقة حيث تحولت الأرض إلى بحار جنوب العاصمة.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، جريان السيول نتيجة تساقط الأمطار على ثادق والحريق وفي نجد على طريق المجمعة شقراء بالرياض.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي دعت إلى توخي الحيطة والحذر مع استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مناطق المملكة، حتى الأربعاء المقبل.

وأوضحت المديرية في بيان لها أن مناطق عسير ونجران وجازان والباحة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، قد تؤدي إلى جريان السيول، كما ستتأثر مناطق الرياض والشرقية والقصيم وحائل بأمطار خفيفة إلى متوسطة.

وأهاب المتحدث الرسمي للمديرية العقيد محمد الحمادي، بتوخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظا على سلامتهم.