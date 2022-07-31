السعودية.. وفاة الأميرة مي بنت بندر بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود

المصدر: البيان

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أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم الاحد، وفاة الأميرة مي بنت بندر بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود .

وأصدر الديوان الملكي بياناً نشرته وكالة الانباء السعودية "واس" جاء فيه، انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة/ مي بنت بندر بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها، اليوم "الأحد"، بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.