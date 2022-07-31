وفاة وإصابة 44 شخصاً في حادث مروع بمصر

المصدر: البيان

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قتل شخص وأصيب 43 آخرون صباح اليوم الأحد في حادث اصطدام مروع بين حافلة سياحية وسيارة نقل في محافظة مرسى مطروح بمصر.

وقال وكيل وزارة الصحة المصرية بمحافظة مرسى مطروح، الدكتور أحمد البلتاجي، إن الحادث وقع بين حافلة ركاب سياحية كانت تقل مصطافين في طريق عودتهم إلى القاهرة، وسيارة نقل ثقيل، على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي.

ونقل موقع "سكاي نيوز عربية"، عن البلتاجي قوله إن الحافلة اصطدمت بسيارة النقل من الخلف عند قرية جلالة غرب مدينة الضبعة، مما نتج عنه مقتل سائق الحافلة على الفور، فيما أصيب 43 آخرين، وتم نقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج.

وذكر أنه فور تلقي إخطار بوقوع الحادث، تحركت الأجهزة المعنية بالتنسيق بين وزارة الصحة ومحافظة مطروح وتم الدفع بأكثر من 15 سيارة إسعاف لنقل المصابين للمستشفيات.

وأشار إلى أن 4 حالات بين المصابين شهدت تحسنا وخرجت من المستشفى بينما تتواجد 35 حالة في مستشفى الضبعة لتلقي العلاج أغلبهم من الأطفال، فيما تم تحويل 4 حالات أخرى تحتاج لرعاية خاصة إلى مستشفيات العلمين ومطروح العام.

وانتقل فريق من النيابة العامة لموقع الحادث للمعاينة والوقوف على أسبابه وكذلك انتقل رجال النيابة إلى المستشفيات لسماع شهادات المصابين.