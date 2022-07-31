فيديو.. مصرع مساعد طيار سقط من طائرة

المصدر: البيان

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لقي مساعد طيار مصرعه، يوم الجمعة، بعد سقوطه من على متن طائرة شحن صغيرة، كانت تنفذ هبوطا اضطراريا، في ولاية كارولينا الشمالية الأميركية.

وقال موقع "أي بي سي نيوز" الأمريكي إنه تم العثور على جثة مساعد الطيار تشارلز هيو كروكس، البالغ من العمر 23 عاما، في الفناء الخلفي لإحدى المناطق السكنية في بلدة فوكواي فارينا، القريبة من مطار رالي دورهام الدولي وفق سكاي نيوز.

وأضاف المصدر، نقلا عن وسائل إعلام محلية: "لم تكن لدى مساعد الطيار أي مظلة".

ونفذ الطيار هبوطا اضطراريا في المطار، بعد ظهر يوم الجمعة، بعد الإبلاغ عن خلل في عجلات الطائرة.

وتلقى الطيار العلاج من إصابات طفيفة وخرج لاحقا من المستشفى.

وكان الطيار الشخص الوحيد على متن الطائرة حين هبطت.

وتحقق السلطات المحلية وإدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل في الحادث.