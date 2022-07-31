ابتكار عطر كان موجوداً قبل 3200 عام

المصدر: البيان

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نجح علماء في إعادة ابتكار عطر لأول امرأة كيميائية ومبتكرة للعطور قبل 3200 عام في بلاد ما بين النهرين.

وتمكن الفريق العلمي الذي يتألف من 15 خبيرا من إعادة ابتكار العطر .

وأشارت وكالة DHA، إلى أن الفريق العلمي عمل على مدى ثلاث سنوات حتى تمكن من إعادة ذلك العطر الذي ابتكرته تابوتي البابلية، أول امرأة كيميائية ومبتكرة للعطور قبل 3200 عام في بلاد ما بين النهرين وفق روسيا اليوم.

وقد استند الفريق العلمي في عمله على ما كتبته تابوتي على لوح طيني - الميليسيا، نبات المر، الورد، وغيرها. وبالإضافة إلى صيغة العطر ، ووصفت بالتفصيل عملية تركيب هذا العطر.