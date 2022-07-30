حادث مروع باليمن.. سقوط سيارة من منحدر جبلي ووفاة 11 شخصاً

المصدر: البيان

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توفي 11 شخصاً بينهم 3 نساء جراء سقوط سيارة مكتظة بالركاب من منحدر جبلي.

وقال ناشطون يمنيون إن سيارة "صالون" سقطت من منحدر جبلي وهي مكتظة بالركاب

وتوفي 11 شخصاً بينهم 3 نساء، أمس، إثر سقوط سيارة تقلهم من طريق جبلي في مديرية وصاب العالي التابعة لمحافظة ذمار، وسط اليمن.

وبحسب الناشطين وفق العربية نت، فإن الحادث أودى بحياة 11 شخصا من الركاب، بينهم 3 نساء، بعدما تحولت السيارة إلى كومة من الحطام.

وذكر الناشطون أسماء بعض المتوفين وهم: صلاح العزي ووالدته، مختار السدعي، عارف علوان القاضي، أم وضاح يحيى القاضي، رفيق سعد فاضل شرموم، مجيب عبدالباسط البهواني، مرسي سليم حميد البهواني، جمال محمد علي غانم، ابنة محمد علي غانم، وخليفه زايد حسن ناصر.