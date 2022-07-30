بعد مناشدة أمه ..طائرة خاصة لنقل طفل مصري مصاب بالسرطان في السعودية

المصدر: البيان

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نشرت أم مصرية مقيمة بالمملكة العربية السعودية استغاثة على مواقع التواصل الاجتماعي لمساعدتها في علاج طفلها المصاب بالسرطان، الذي يرقد في المستشفى السعودي الألماني بعسير.

وفور نشر والدة الطفل ياسين حسام المصاب بسرطان الدم، بالمملكة العربية السعودية، مناشدتها أجهزة الدولة المصرية لمساعدتها، قامت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة المصرية، بالتواصل مع الأطباء والفريق العلاجي، للوقوف على حالة الطفل، مصاب بسرطان الدم، بالمملكة العربية السعودية، حيث يرقد بالرعاية المركزة على أجهزة التنفس الصناعي وما تستلزمه الحالة لنقله إلى مصر، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدة أن مصر دائما في صف أبنائها في كل مكان حول العالم وفق موقع فيتو.

وأجرت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اتصالا هاتفيا بوالدة طفل مصاب بسرطان الدم، بالمملكة العربية السعودية، حيث يرقد بالرعاية المركزة على أجهزة التنفس الصناعي.

وتابعت السفيرة نبيلة مكرم، أنه تم التواصل مع الجهات المعنية، لمتابعة موقف الحالة، وتقييم المخاطر الطبية، لاتخاذ أفضل قرار يضمن سلامة الطفل، والحرص على حياته.

وتابعت وزيرة الهجرة، أن الطفل تم حجزه بالمملكة العربية السعودية في مستشفى السعودي الألماني في منطقة عسير، وجار التنسيق لتوفير مكان يقدم العلاج الكيماوي، أو نقله إلى أرض الوطن، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي سياق متصل، أكدت وزيرة الهجرة أن هناك تعاونا دائما بين مؤسسات الدولة المصرية، توفيرا للخدمات للمواطنين، في الداخل والخارج، مشيدة بجهود القائمين على وزارة الصحة والشكاوى الحكومية، لما يبذلونه من عناية فائقة في هذه المواقف.

وقامت وزارة الهجرة بالتنسيق مع السلطات السعودية لنقل الطفل المصري "ياسين حسام" المصاب بسرطان الدم بطائرة مجهزة طبيا، من أبها بالمملكة العربية السعودية، إلى مصر غدا، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بالمتابعة المستمرة لاستفسارات ومشكلات المصريين بالخارج، واستمرارا لمتابعة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لحالة الطفل المصري "ياسين حسام".

ومن ناحيتها، ثمنت وزيرة الهجرة، حرص الدكتور خالد عبد الغفار، القائم بعمل وزير الصحة المصري، لتوفير مكان لعلاج الطفل "ياسين" وتوفير سيارة إسعاف لنقله من المطار، حيث يصل صباح الأحد 31 أغسطس إلى القاهرة.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم إن التنسيق جاء استجابة لاستغاثة ولي أمر الطفل بتوفير إخلاء طبي جوي بطائرة مجهزة طبيا لاستكمال علاجه بمصر حيث انتهى التأمين الطبي للطفل ولم يعد يغطي تكلفة العلاج، لافتة إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان بمصر لتوفير مكان للطفل واستكمال علاجه، كما تم موافاة وزارة الصحة بكافة التفاصيل الطبية عن حالة الطفل، حيث تم التواصل مع أسرة الطفل والمستشفى السعودي الألماني في المملكة العربية السعودية، لمعرفة تفاصيل الحالة الطبية الكاملة للطفل.

من ناحيتها، أوضحت وزيرة الهجرة أنه فور تلقي استغاثة ولي أمر الطفل ياسين، تم التواصل فورا مع الأطباء والفريق العلاجي، للوقوف على حالة الطفل، وما تستلزمه الحالة لنقله إلى مصر، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدة أن مصر دائما في صف أبنائها في كل مكان حول العالم.

وتابعت الوزيرة أن الطفل محجوز بالمملكة العربية السعودية في مستشفى السعودي الألماني في منطقة عسير.