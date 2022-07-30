صاعقة رعدية تقتل فتاة وتصيب شقيقتها في السعودية

المصدر: البيان

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توفيت فتاة إثر إصابتها بصاعقة رعدية عقب أمطار قوية شهدتها محافظة العيدابي في السعودية.

وبحسب صحيفة "سبق"، أصابت الصاعقة الرعدية فتاتين شقيقتين توفيت إحداهما بينما نقلت الأخرى إلى المستشفى.

وشيّعت جموع من محافظة العيدابي، اليوم، شرق منطقة جازان، الفتاة المتوفية إثر إصابتها بالصاعقة الرعدية.

وكانت قد شهدت منطقة جازان أمطارًا متوسطة إلى غزيرة في عدد من المحافظات وجرت على إثرها السيول، وسط تحذيرات متكررة من الجهات المختصة حول عدم المجازفة في السيول والمستنقعات.