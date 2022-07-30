السعودية تعلن إيقاف 78 شخصاً بتهم الرشوة وغسل الأموال

المصدر: البيان

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باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة"، خلال شهر ذي الحجة 1443، اختصاصاتها ومهماتها من خلال 3207 جولات رقابية، والتحقيق مع 116 مشتبها بهم، من ضمنهم موظفون في وزارات: الدفاع، الداخلية، الصحة، العدل، التعليم، الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وكشفت الهيئة، أنه تم إيقاف 78 شخصا، وفقا لنظام الإجراءات الجزائية، منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة لتورطهم بتهم الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير.

ودعت هيئة مكافحة الفساد السعودية، إلى المساهمة بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري عبر التواصل معها.