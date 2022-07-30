لوحة عملاقة من "فن الأرض" تكريماً لضحايا انهيار سد في البرازيل

المصدر: البيان

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نفذ الفنان الفرنسي سايب؛ صاحب مشروع ما وراء الجدران، قطعة عملاقة من "فن الأرض" في ملعب لكرة القدم بالبرازيل تكريماً لضحايا انهيار سد كوريغو دو فيجاوو، المملوك من طرف شركة فالي للتعدين.

وتجمع أقارب وأصدقاء ضحايا المأساة التي خلفت 270 قتيلاً و4 ضحايا ما زالوا في عداد المفقودين لتتبع سير العمل الفني، وفق "يورونيوز".

أكمل سايب المرحلة الـ 16من مشروعه العالمي ما وراء الجدران - Beyond Walls، الذي يهدف إلى إعادة إنتاج "الأيدي المتشابكة" نفسها في 30 مدينة مختلفة حول العالم بحلول العام 2023.

حاول سايب من خلال مشروعه هذا أيضًا توليد الوعي بآثار ومآسي صناعة التعدين على المستويين الوطني والدولي.