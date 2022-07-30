الصين تدشّن أول طريق في العالم منتج للكهرباء.. فيديو

المصدر: البيان

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دشنت الصين مؤخرا أول طريق في العالم ينتج طاقة كهربائية، بحسب صحيفة "الشعب" الصينية.

الطريق يتكون من طبقتين؛ الأولى من الاسفلت الشفاف والطبقة الثانية عبارة عن لوحات شمسية منتجة للكهرباء اسفل منها.

وعلى الرغم من أن الطريق طوله 2 كم فقط، إلا أنه يولد كهرباء كافية لـ 800 منزل لمدة سنة.

وسيتم تحويل هذه الكهرباء لشحن "وايرلس للسيارات الكهربائية".