ياباني يقطع آلاف الكيلومترات على ظهر حمار

المصدر: دبي ــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أنهى السائح الياباني كوتارو تاكادا رحلة طويلة بين الولايات التركية على ظهر حماره «سوسوتسوبي» تركي المنشأ، حيث قطع آلاف الكيلو مترات، حسب «روسيا اليوم».

وبدأ تاكاد البالغ 30 عاماً جولته في مايو الماضي من قضاء مرزيفون بولاية أماسيا شمالي تركيا، وأنهاها في ولاية أزمير غربي البلاد.

وبعد شرائه الحمار في ولاية مانيسا غرب تركيا، سماه «سوسوتسوبي»، ثم امتطاه جنوباً عبر قرى وسط الأناضول، ليصل إلى منطقة كبادوكيا السياحية. وفي حديث للأناضول ذكر السائح الياباني أن فكرة التجول بالحمار تبلورت في ذهنه قبل 5 سنوات أثناء زيارته المغرب. وأشار إلى أنه تلقى ردود فعل مختلفة أثناء تجوله، وقال: «كانوا يعتقدون أنني راع أفغاني، وعندما أقول لهم إنني ياباني كانوا لا يصدقون».

وأوضح أنه يحب المشي وخاصة برفقة الحمار، واصفاً إياه بأنه «حساس». وأوضح أنه تجول في 30 دولة سابقاً، وينوي استكمال جولته حول العالم في الأيام المقبلة بأوروبا على ظهر حماره.