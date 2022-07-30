أقمار صناعية لدراسة المجال المغناطيسي للأرض

المصدر: دبي ــ البيان

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أعلنت مصادر مطلعة في مجال صناعة الفضاء الروسية أن الاستعدادات جارية في روسيا لإطلاق أقمار صناعية نانوية مخصصة لدراسة المجال المغناطيسي للأرض.

وقال المدير العلمي لبرنامج Space Pi في جامعة بطربسبورغ، سيرغي ماكاروف: «في التاسع من أغسطس المقبل من المفترض أن يتم إطلاق قمرين صناعيين نانويين، تم تطويرهما في جامعتنا في إطار برنامج Space Pi»، حسب «روسيا اليوم». وأضاف: «إطلاق هذين القمرين من المفترض أن يتم من قاعدة بايكونور الفضائية، وحتى الآن لا توجد أسباب لتأجيل عملية الإطلاق».