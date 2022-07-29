مقتل طيارين في تحطم طائرة عسكرية في الهند

المصدر: أ ف ب

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لقي طياران حتفهما في الهند بعد تحطم طائرة مقاتلة تعود إلى الحقبة السوفياتية خلال طلعة تدريبية، حسبما أفاد سلاح الجو، مما عزز مخاوف السلامة بعد سلسلة من الحوادث المماثلة.

وقالت وزارة الدفاع إن الطائرة ميغ-21 سقطت مساء الخميس في صحراء ولاية راجاستان الغربية بالقرب من مدينة بارمر.

والحادث هو السادس الذي تمنى به طائرة ميغ-21 منذ يناير 2021، مع مقتل خمسة طيارين.

وقالت القوات الجوية الهندية إن طائرة التدريب "تعرضت لحادث" وصدر أمر بإجراء تحقيق لتحديد سبب تحطمها.

وكتبت القوات الجوية على تويتر "تأسف القوات الجوية الهندية بشدة للخسائر في الأرواح"، وتوجهت بعبارات المواساة والمؤازرة للعائلتين.

وأظهرت لقطات إعلامية محلية حطامًا مشتعلًا منتشرًا على مساحة كبيرة. وقال وزير الدفاع راجناث سينغ إنه "يشعر بحزن عميق" لمقتل الطيارين.

وكتب سينغ على تويتر: "لن تُنسى الخدمات التي قدموها للأمة".