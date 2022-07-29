فيديو مؤثر لأب يسند ابنه بعد فقدانه الوعي خلال عرض عسكري بحفل تخرجه

المصدر: البيان

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تداول رواد مواقع التواصل فيديو مؤثر لأب يسند ابنه بعد فقدانه الوعي خلال عرض عسكري.

ويظهر الفيديو المتداول فقدان الابن لوعيه خلال عرض عسكري بحفل تخرجه في ماليزيا وسقوطه على الأرض مما جعل الأب ينطلق سريعاً نحو ابنه ويقوم برفعه ومساندته ليكمل وقوفه.

كما يظهر الفيديو وصول الفرق الطبية لمساعدة الابن إلا أن الأب ظل واقف ومسانداً لابنه ويشير بيده للفرق الإسعافية بالابتعاد.

فيديو مؤثر لأب يسند ابنه بعد فقدانه الوعي خلال عرض عسكري بحفل تخرجهhttps://t.co/NPyDjbOfi2#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/tBxvSZAzSj — صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 29, 2022