وفاة وإصابة 7 أشخاص في حادث تصادم مروع بالسعودية

المصدر: البيان

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وقع حادث تصادم مروع في محافظة المخواة بالسعودية نتج عنه وفاة شخصين وإصابة 5 أشخاص.

وتلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة بلاغاً عن حادث تصادم في تمام الساعة 21:38 على الرقم الموحد 997 محافظة المخواة مفاده وجود إصابات متعددة. وفقا لصحيفة "سبق".

وعلى الفور تم توجيه أربع فرق إسعافية من الهلال الأحمر للموقع والقائد الميداني حسب البلاغ الوارد وعند وصول أول فرقة للموقع تبين وجود خمس إصابات، منها ثلاث إصابات خطيرة وإصابتان متوسطتان تم التعامل معها وفق البروتوكول الطبي المعتمد بالهيئة ونقلهم لمستشفى المخواة العام.

وتوفي شخصين نتيجة إصابتهما الخطيرة فوراً في موقع الحادث.