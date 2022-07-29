الكويت تطلق تحذيرات عالية الخطورة بسبب تأثر البلاد بأمطار غير مسبوقة

المصدر: البيان

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أطلقت إدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، تحذيراً بسبب تأثر البلاد بأمطار رعدية متفرقة.

وأكدت الإدارة أن التحذير مستمر لمدة 48 ساعة، موضحةً أن درجة الخطورة عالية جداً، لأن الأمطار ستكون مصحوبة بنشاط للرياح المثيرة للغبار، وستؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية أحياناً وارتفاع الأمواج البحرية.

وأعلن مركز التواصل الحكومي أن الأجهزة المختصة تأهبت واتخذت أقصى درجات الاستعداد للتعامل مع الحالة الطارئة.

وحذر خبراء الأرصاد من أمطار صيفية غير مسبوقة يتوقع هطولها على معظم مناطق البلاد، ستبدأ بعد ظهر الجمعة وتستمر حتى مساء السبت.

وشددوا على ضرورة اتخاذ كل الاحتياطات الاحترازية وتجنب المخاطر، لا سيما يوم السبت الذي سيشهد ذروة سقوط الأمطار، حيث ستكون أكثر المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها هي الجهراء وصباح الأحمد والوفرة. وفقا لصحيفة القبس الكويتية.

وقال الخبير الفلكي بدر العميرة إن الحالة الجوية يوم الجمعة وحتى السبت ستكون غير مستقرة، حيث سنشهد أمطارا رعدية خفيفة إلى متوسطة، يصاحبها رطوبة عالية تصل إلى 90 % مع رياح متقلبة ووجود فرص للغبار.

وأضاف العميرة أن المنطقة ستشهد تغيرات مناخية وموسم رطوبة عالي وفرصاً للأمطار الصيفية، مع انكسار في درجات الحرارة بداية من أغسطس المقبل وحتى قبل ظهور نجم سهيل.

وأكد أنه من المتوقع امتداد منخفض جوي ممتدة من بحر العرب والخليج العربي، تصاحبها سحب متفرقة قد تكون ركامية رعدية أحيانا في فترة، مبيناً أنه لسنوات طويلة لم تهطل أو تتكون السحب في مثل هذا الوقت من فصل الصيف إلا نادراً وبشكل بسيط جداً.

ودعا إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب تقلب الحالة الجوية، وارتفاع الموج إلى أكثر من 6 قدم مع وجود رياح متقلبة.

من جانبه قال مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية عبدالعزيز القراوي، إن الأمطار ستكون ذروتها يوم السبت، موضحاً أن الإدارة ترصد الحالة الجوية على مدار الساعة، مبيناً أن معظم الأمطار ستكون على المناطق الجنوبية في البلاد.

وأكد صدور تنويه للجهات الحكومية بالحالة الجوية، لاسيما الدفاع المدني والداخلية والأشغال، موضحاً أن الأمطار ستكون خفيفة الجمعة وتزداد كثافة يوم السبت.