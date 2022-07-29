اتحاد عياد.. أول فلسطينية تحصل على رخصة قيادة جرار زراعي

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تمكنت اتحاد عياد (50عاما)، من الحصول على رخصة قيادة جرار زراعي، لتكون أول فلسطينية تحصل على هذه الرخصة بعموم البلاد.

تقوم اتحاد عياد برعاية ثلاثة أبناء وتمارس عملها في قيادة الجرار بسعادة لنقل المنتجات وحراثة الأرض ورش المزروعات بالمبيدات.

قالت عياد لوكالة الأناضول، إنها حصلت على رخصة قيادة الجرّار مطلع يوليو الجاري، وأبلغتها وزارة المواصلات الفلسطينية أنها أول سيدة تحصل على هذه الرخصة.

وحول دوافعها للحصول على رخصة القيادة، قالت عيّاد: "أعمل في الزراعة التي ورثتها من عائلتي منذ صغري، وبات من الضروري الحصول على جرار زراعي لإنجاز المهام الزراعية، وإيصال المنتجات إلى سوق الخضار في الوقت المناسب".

وأضافت: "الفكرة تبلورت بدعم عائلي والأمر ليس بالصعب، وأقوم حاليا بإيصال المنتجات بدون تأخير إلى السوق".

وحول نظرة المجتمع، تقول: "في البداية الناس ينظرون بتعجب كيف لسيدة أن تقود جرارا زراعيا، لكن الكل يرحب".

وتابعت: "سمعت عبارات مشجعة من الناس، فمنهم من كان يقول يا لها من امرأة شجاعة ومثابرة".

وترى عياد أن النساء قادرات على مشاركة الرجال في جميع المهن مهما كانت، وقالت: "المرأة تستطيع أن تعتمد على نفسها بشكل كامل". وأضافت: "كل سيدة يمكنها أن تحقق النجاح بإيمانها بقدراتها واعتمادها على نفسها".

وأوضحت عياد أن جميع عمال مزرعتها من السيدات، وتقول إن لديها عاملات ربات منازل وأرامل وذوات إعاقة.

وعن علاقتها بالأرض تقول عياد: "تربيت في عائلة تمتهن الزراعة فكبر معي حب الأرض"، وأضافت: "تربط الشعب الفلسطيني بالأرض علاقة غير تقليدية، ونحن نعمل فيها ونناضل من أجل البقاء في وجه الاحتلال".

وتمتلك عياد نحو 25 دونما من الأراضي، تزرعها بالملوخية والخيار والطماطم، وغيرها، وإلى جانب مزرعتها التي تحرثها بجرارها الخاص، أنشأت عياد مصنعا لإنتاج اللبن.