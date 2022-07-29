وفاة بائع «فريسكا» الأنيق في مصر

المصدر: دبي - البيان

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لقي بائع «الفريسكا» الشاب يوسف راضي، الشهير بـ«أشيك بائع فريسكا في مصر»، مصرعه، من جراء حادث سيارة أمام إحدى القرى السياحية بطريق العلمين، وجرى نقله للمستشفى في محاولة لإسعاف، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وحصل راضي (32 عاماً) على منحة من الجامعة البريطانية عام 2016 في إدارة الأعمال، وعمل في خدمة العملاء لفترة في إحدى شركات المحمول حتى قرر أن يبيع «الفريسكا» بطريقته الفريدة.

وكان يوسف يعمل في مجال بيع الفريسكا منذ 18 عاماً بعد وفاة والده في منطقة أبوتلات بالإسكندرية، وينتقل خلال شهور الصيف إلى إحدى قرى الساحل الشمالي لبيع الفريسكا ولقب بأشيك بائع فريسكا لارتدائه الملابس المهندمة خلال عمله، وهو متزوج ولديه بنتان.