أكاديمي روسي: الغرق مصير محطة الفضاء الدولية

المصدر: دبي - البيان

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أعلن عضو الأكاديمية الروسية للملاحة الفضائية، أندريه إيونين، أن السنوات الثلاث المقبلة يجب أن تكرس لتحضير المحطة الفضائية الدولية لعملية إغراق.

ويشير الخبير إلى أن إعداد المحطة للإغراق هي عملية صعبة من وجهة نظر تقنية، لأنه لا توجد خبرة سابقة في العالم عن إغراق جسم وزنه 400 طن. ويضيف، قبل أكثر من 20 عاماً تم إغراق محطة «مير» السوفييتية، التي كانت تزن نحو 100 طن فقط، حسب «روسيا اليوم».

ويقول: «بالطبع لا يمكن السماح بسقوط المحطة الفضائية الدولية، ولكن لم يحدد بعد كيف سيكون ذلك. من المحتمل أن تقسم المحطة إلى الأجزاء المكونة لها. أي فصل القطاع الروسي من المحطة وإغراقه، وإبقاء القطاع الأمريكي. ولكن هذا غير ممكن. لأن تصميم المحطة الفضائية مثل السيارة. لروسيا المحرك والعجلات وللولايات المتحدة الجسم وخزان الوقود».

ووفقاً له، لا يمكن بقاء القطاعات منفصلة. المحطة قديمة أولاً، وثانياً محاولة عمل نسخة للقطاع الروسي ليحل محل القطاع الحالي يتطلب أكثر من ثلاث سنوات.