ذوبان كبير لجليد غرينلاند في 3 أيام

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت غرينلاند ذوباناً متصاعداً غير معتاد خلال الفترة بين 15 و17 يوليو الجاري، ما أدى إلى فقدان غطاء جليدي ضخم يكفي لملء 7.2 ملايين حوض سباحة بحجم أولمبي.

والتقط الحدث الدرامي في صورة قمر صناعي تكشف كيف غير 18 مليار طن من الماء الجاري المشهد تماماً.

والتقط القمر الصناعي «كوبرنكيوس» التابع للاتحاد الأوروبي المشهد الناجم عن تغير المناخ والذي يُظهر مناطق من اللون الفيروزي وظلالاً مختلفة من اللون الأزرق، بدل الحلة البيضاء من الجليد التي عادة ما تغطي تلك المناطق.

وعلى الرغم من حدوث العديد من حالات الذوبان في السنوات السابقة، إلا أن الذوبان الأخير أكبر بمرتين من المعتاد ويحذر الخبراء من أنه أسهم بشكل كبير في زيادة مستوى سطح البحر العالمي.