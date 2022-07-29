الأعمال المنزلية والزيارات تقلل خطر «الخرف»

المصدر: دبي - البيان

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أظهرت دراسة جديدة منشورة في المجلة الطبية للأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب «نيورولوجي» أن الأنشطة البدنية والعقلية، مثل الأعمال المنزلية وممارسة الرياضة وزيارة العائلة والأصدقاء، قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بالخرف.

ووفقاً للدراسة، نظر الباحثون في آثار هذه الأنشطة لدى الأشخاص الذين يعانون من مخاطر وراثية أعلى للخرف أو لا يعانون منها.

وكشفت النتائج أن القيام بالأعمال المنزلية يرتبط بانخفاض مخاطر الإصابة بالخرف بنسبة %21.

والأشخاص الذين شاركوا بشكل كبير في أنماط النشاط، بما في ذلك التمارين المتكررة والزيارات اليومية للعائلة والأصدقاء، لديهم مخاطر أقل بنسبة %35 و%15 على التوالي.