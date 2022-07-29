«اللوحات السبع».. مزج بين الطعام والفن في دبي

المصدر: دبي - رويترز

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طبقت شهرة دبي الآفاق، بما تمنحه من فرص للإبداع والمبدعين ابتداءً من الفن وليس انتهاءً بالطبخ، ومع سعيه للمزج بين شغفه بالطعام والفن، أطلق الطاهي الأردني عمر السرطاوي تجربة عشاء فريدة من نوعها يستمتع فيها الزبائن برسومات مذهلة ومأكولات شهية.

يطلق الطاهي الأردني المقيم في دبي على تجربته اسم «اللوحات السبع». ويستمتع خلالها الزبائن بتناول الطعام بينما تعرض مقاطع للوحات وأعمال فنية ثلاثية الأبعاد. والعشاء مؤلف من 7 أطباق لتعريف الناس بأعمال سبعة فنانين مختلفين.

وقال السرطاوي: «نمزج بين الفن والطعام في وجبة عشاء حقيقية غامرة لخلق تجربة ممتعة حقاً لأول مرة على الإطلاق، ويكون فيها الطعام مسرحياً، وهناك سرد للقصص ورسوم متحركة ثلاثية الأبعاد على الطاولة ويتفاعل الضيوف مع فن الطعام. من هنا جاءت فكرة هذا المشروع».

خلال تجربة تناول الطعام التي تستغرق ساعتين، لا يبحر الزبائن في عالم هؤلاء الفنانين فحسب، بل تتاح لهم الفرصة خوض تجربة رسم الأعمال الفنية الشهيرة بأنفسهم.