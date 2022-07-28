مصري يعيد حقيبة تحتوي على مليوني دولار ومجوهرات بـ 350 ألف ريال سعودي

المصدر: البيان

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أعاد مواطن مصري حقيبة تحتوي على أكثر من 2 مليون دولار وكمية من المشغولات الذهبية تبلغ قيمتها قرابة 350 ألف ريال سعودي.

وتعود تفاصيل الواقعة حسب وسائل إعلام مصرية "عندما عثر موظف مدني مؤقت بإدارة مرور البحر الأحمر على حقيبة بها مبالغ تقدر بأكثر من 2 مليون دولار، كمية كبيرة من الذهب تتخطي قيمتها 350 ألف ريال سعودى، أثناء تواجده بكافتيريا كمين الأحياء الشمالي بمدينة الغردقة".

وحسب ما قاله الموظف أنه "أثناء تواجده بكافتيريا كمين الأحياء لاحظ وجود شنطة على الفور قام بفتحها لمعرفة صاحبها أو العثور على أي بيانات له وفوجئ بداخلها مبالغ كبيرة بالدولار وكذلك كمية من المصوغات الذهبية".

وتوجه على الفور لضابط المسؤول عن الكمين لإخطاره وبعد الفحص تبين أنها لركاب سعوديين رجل وزوجته وبصحبتهما مصري يستقلون سيارة جمرك، حيث قام الظابط المكلف بتأمين الكمين الشمالي بالاتصال بكمين رأس غارب لتوقف السيارة وإخبارهم بأن حقيبتهم تم العثور عليها بكمين الأحياء الشمالي.

وفور عودتهم تم تحرير محضر استلام وتبين أن المبالغ تقدر بـ2 مليون دولار ومشغولات ذهبية بقيمة 350 ألف ريال، وقدم صاحب الحقيبة وزوجته الشكر للموظف.

وكرم محافظ البحر الأحمر في مصر الموظف لأمانته وإعادته الحقيبة والمشغولات الذهبية.