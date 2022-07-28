طيران الشرطة العمانية ينفذ عملية إجلاء لـ 134 شخصاً حاصرتهم الأودية

المصدر: البيان

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نفذ طيران شرطة عمان السلطانية عملية إجلاء لـ(134) شخصاً بينهم (102) مواطنين و(32) خليجياً حاصرتهم الأودية في ولاية مدحاء ونيابة ليما، وتم نقلهم إلى مطار مدحاء وجميعهم بصحة جيدة.

كما يواصل طيران الشرطة تنفيذ طلعات جوية في مختلف المواقع المتأثرة بالأمطار في محافظة مسندم.