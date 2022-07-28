"شانتي" و"منتو" يوقعان على عقد زواج غريب في الهند.. فيديو

المصدر: البيان

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وقع عروسان، على عقد زواج غريب في ولاية آسام الهندية.

ووعد كل منهما الآخر الالتزام بتناول ببيتزا واحدة فقط شهريا والذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية كل يوم وتناول وجبات إفطار خاصة أيام الأحد.

وأعدت الوثيقة العروس، وهي عبارة عن قطعة ضخمة من الورق المقوى، حيث توضح بالتفصيل ما يمكنهما وما لا يمكنهما فعله خلال حياتهما المشتركة.

وتم توقيع العقد بين العروسين شانتي ومنتو في ولاية آسام بحضور عدد من الشهود وفقا لصحيفة " ميرور".