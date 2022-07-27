"يوتيوب" يستجيب للسعودية وتزيل إعلانات مخالفة للقيم

المصدر: البيان

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استجابت شركة "غوغل" المالكة لموقع "يوتيوب" لطلب سعودي بوقف إعلانات تتعارض مع قيم المملكة، وقال متحدث باسم الشركة إن حماية المجتمع تتصدر أولويات المنصة.

وقالت إدارة موقع يوتيوب في بيانٍ لها أصدرته اليوم، إنه ظهرت مؤخرا على YouTube إعلانات مخالفة لسياسات المنصة، وهي غير مقبولة على الإطلاق؛ لذلك اتخذنا عددًا من الإجراءات الفوريّة لإيقاف الجهات المسيئة التي تخالف سياسات YouTube.

وأضافت: "تمّت إزالة هذه الإعلانات وإغلاق حسابات المعلنين المسؤولين، وبينما نعمل على إيجاد حلول أخرى، ستوضع قيود مؤقتة على أشكال محدّدة من الإعلانات على YouTube تم استهدافها بغرض الإساءة".

وكشفت عن أن الجهات المسيئة تحاول دائمًا إيجاد ثغرات في أنظمتنا خلال العام الماضي، حظرت Google عالميًا أكثر من 286 مليون إعلان عبر منصاتها؛ بسبب ترويجها لمحتوى يخالف سياساتنا للإعلانات.

وأكدت أنها سوف تستمر بإيجاد حلول طويلة الأمد؛ لمواكبة جميع محاولات الإساءة بالمنصّة بهدف حماية مجتمع YouTube في المنطقة سواء من المستخدمين، أو صانعي المحتوى، أو المعلنين.

وكانت هيئة الإعلام المرئي والمسموع وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات طلبتا مؤخراً من منصة يوتيوب "YouTube" إزالة إعلانات مخالفة، والالتزام بالأنظمة، وأكدتا أنه في حال استمرار بث المحتوى المخالف، فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للأنظمة.

ونقلت قناة "الشرق" السعودية عن متحدث باسم "يوتيوب" في الشرق الأوسط، أن المنصّة أزالت جميع الإعلانات غير الملائمة.

وجاءت الخطوة غداة إصدار هيئة الإعلام المرئي والمسموع وهيئة الاتصالات السعودية بياناً مشتركاً طالبتا فيه المنصة بحذف جميع الإعلانات التي تخالف قيم المملكة.

وطالب البيان أيضاً بحذف كل ما يخالف القيم الإسلامية والمجتمعية، وذلك بعد شكاوى تقدم بها عديد من المستخدمين بشأن إعلانات غير لائقة.

وتقدم منصة "يوتيوب" فيديوهات عبر شبكة الإنترنت، وقد حذّر البيان السعودي من أن السلطات المعنية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ما لم تتم الاستجابة لمطالبها.

وقال المتحدث باسم يوتيوب إن المنصة أغلقت حسابات المعلنين المخالفين لسياستها، التي قال إنها "صارمة".

وأضاف: "نضع حماية المجتمع على رأس أولوياتنا، وقد حذفت غوغل العام الماضي أكثر من 286 مليون إعلان عبر العالم بسبب ترويجها محتوى غير ملائم للبالغين".

وحذفت "غوغل" أيضاً 125.6 مليون إعلان آخر لأنها كانت تحتوي على مواد غير لائقة، بحسب المتحدث.

ووفقاً لإحصاءات نقلتها صحيفة "الاقتصادية"، العام الماضي، فقد تجاوز عدد مستخدمي يوتيوب في المملكة عام 2020 حاجز العشرين مليوناً فوق سن الـ18 عاماً، وبمتوسط مشاهدة يصل إلى 55 دقيقة في اليوم.