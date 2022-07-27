لص يمارس هوايته في أسوأ الظروف .. يسرق هاتف شاب أثناء انتحاره

المصدر: البيان

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قرر شاب مصري من مدينة دمياط الساحلية، الانتحار فذهب إلى جسر دمياط المعدني في قلب المدينة، ونظر إلى المياه نظرة وداع وفي تلك الأوقات العصيبة استغل لص الظروف وسرق هاتف الشاب في لحظة ولم يره أحد وفق المصري اليوم.

خلع «محمد» حذاءه، وترك بجواره هاتفه المحمول، ثم غافل المارة وقفز في النيل محاولًا التخلص من حياته، مرّت لحظات، قام بعض الأشخاص الذي تصادف وجوده بالقفز خلفه لإنقاذه ونجحوا بالفعل في إنقاذه وإخراجه من النيل.

رضخ «محمد» بعدها للذين نصحوه بعدم التخلص من حياته، وعندما عاد إلى السطح، اكتشف ضياع هاتفه المحمول.

فوجئ «محمد» بسرقة هاتفه المحمول الذي غافل السارق المحيطين، وسرق الجهاز المحمول تاركًا الحذاء وحيدا، واختفى في لحظات معدودة عن الأنظار.