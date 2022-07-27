كلية الزراعة بجامعة القاهرة تتبرأ من دراسة عن منتجات بالسوق المصرية مغشوشة بلحوم خنازير وحمير

المصدر: البيان

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أصدرت كلية الزراعة في جامعة القاهرة المصرية، بيانًا رسمياً نفت فيه علاقتها بإحدى الدراسات التي تم الإعلان عنها والتي تتحدث عن خلط لحوم البرغر واللانشون بلحوم الحمير والكلاب.

وبحسب البيان الذي صدر في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، أكد الدكتور سامح عبدالفتاح، عميد الكلية، أن الدراسة المنشورة بوسائل الإعلام تحت عنوان "وجود لحوم مغشوشة في مجموعة من الأطعمة المجمدة"، لا علاقة لكلية الزراعة بها.

وكان مصدر مسؤول داخل كلية الزراعة في جامعة القاهرة بحسب موقع القاهرة 24، قال: إن الباحثين قاموا بتجميع مجموعة من اللحوم من مختلف الأماكن وتحليلها لمعرفة المواد المغشوشة بها.

وأشار المصدر، إلى أنه تم اكتشاف أن عدداً من منتجات اللحوم مغشوشة (مخلوطة) بلحوم من الخنازير والكلاب والحمير وغيرها من المواد، مؤكدا أن أكثر منتجات وجد بها نسب غش هي البرجر، الشاورما، الهوت دوج، اللانشون.

وأضاف المصدر المسؤول، أنه تم جمع 60 عينة من اللحوم، محلية ومستوردة، من مختلف محلات السوبر ماركت والأسواق المحلية والباعة الجائلين والمناطق العشوائية في مصر، وكشفت النتائج أن 11 عينة وجد بها لحوم كلاب وحمير، وخنازير، وحصان، وغنم، ودجاج، وفول الصويا.

وكانت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرت في يونيو الماضي تقريرا يوضح الخطورة التي يسببها تناول اللحوم المغشوشة ولحوم الحمير على صحة الإنسان.

وأكد التقرير أن اللحوم المغشوشة ولحوم الحمير، هي عبارة عن وعاء حاملًا للعديد من الأمراض البيولوجية الضارة، مثل الفطريات، والفيروسات، والطفيليات، التي تؤدي لتكرار الإصابة بالنزلات المعوية، مما يترتب عليه إمكانية تحولها إلى تسمم غذائي كيميائي.