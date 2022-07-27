شاهد الأعجوبة.. رجل ينقذ طفلة سقطت من الطابق الخامس .. فيديو

المصدر: البيان

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أظهر رجل صيني موقفاً بطولياً وشجاعة إنسانية فريدة من نوعها، حيث تلقى طفلة سقطت من الطابق الخامس وأنقذها من الموت بأعجوبة.

وأظهر مقطع فيديو تم تصويره في مدينة تونغشيانغ بمقاطعة تشجيانغ الصينية، طفلة تبلغ من العمر عامين تسقط من نافذة في الطابق الخامس وتهبط على لوحة إعلانية في الطابق الأول، وبعد فترة وجيزة، انزلقت الطفلة من على لوحة الإعلانات وأمسك بها رجل يدعى شين دونغ والذي يعمل موظفا في أحد البنوك

وشاهد الرجل ويدعى "شين" الحادث عندما كان في طريق عودته إلى البنك مع زميلته، حيث انزلقت الفتاة فجأة من الطابق الخامس وراحت تصرخ، فركض شين ليلحق بها واستطاع أن يلتقطها في اللحظة المناسبة.

ولم تتعرض الطفلة لأي إصابات خطيرة حيث تم إسعافها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفق صحيفة "إنديا تايمز".

وخرجت الطفلة من المستشفى وهي بحالة صحية جيدة، بعد أن خضوعها لفحص كامل للجسم ووضعها تحت المراقبة لبعض الوقت،