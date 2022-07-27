كم ثمن سترة باز ألدرين خلال رحلة "أبولو 11"؟

المصدر: أ ف ب

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بيعت السترة التي ارتداها رائد الفضاء الأميركي باز ألدرين في رحلته إلى القمر ضمن مهمة "أبولو 11" في يوليو 1969، لقاء 2,7 مليون دولار في مزاد أقيم أمس الثلاثاء في نيويورك وفق ما أعلنت دار "سوذبيز".

وكانت هذه السترة البيضاء التي تحمل العلم الأميركي والأحرف الأولى من عبارة وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) ومهمة "أبولو 11"، بالإضافة إلى اسم "إي.ألدرين"، ضمن مجموعة شخصية لرائد الفضاء البالغ اليوم 92 عاماً الذي قرر طرحها للبيع.

وأشارت دار "سوذبيز" في بيان إلى أن "عدداً كبيراً من المزايدين سعوا مدى حوالى عشر دقائق إلى شراء هذه القطعة النادرة قبل أن تتم ترسيتها على مشترٍ شارك في المزاد عبر الهاتف".

وكان باز ألدرين، وهو آخر من بقي على قيد الحياة من رواد الفضاء الثلاثة الذين شاركوا في "أبولو 11 "، قال عند الإعلان عن المزاد "بعد دراسة متأنية، بدا أن الوقت حان لمشاركة العالم هذه الأشياء التي يرى فيها الكثيرون رموزاً للحظة تاريخية، لكنها كانت دائماً بالنسبة ذكريات شخصية عن حياة مكرسة للعلم والاستكشاف".

وبلغ إجمالي إيرادات مبيعات المزاد 8,2 ملايين دولار في مقابل 68 قطعة بيعت من بين 69 كانت معروضة، بينها ملخص لخطة الرحلة اشتراه أحد المزايدين لقاء 819 ألف دولار.

وأوضح باز ألدرين في كتيّب عن القطع المعروضة أن السترة مختلفة عن بزة الفضاء التي كان يرتديها عندما وطئ سطح القمر مع نيل أرمسترونغ ، لكنه ارتداها خلال الأيام الثلاثة لرحلة الذهاب إلى القمر وكذلك خلال رحلة الاياب منه التي استغرقت أيضاً ثلاثة أيام في مركبة الفضاء "أبولو 11".

أما البزتان اللتان كان أرمسترونغ وألدرين يرتديانهما على سطح القمر فموجودتان ضمن مجموعات متحف الطيران والفضاء الوطني في واشنطن.