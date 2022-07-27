خمرة مغشوشة تقتل 26 شخصاً وتدخل أكثر من 30 آخرين المستشفى في الهند

المصدر: البيان

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تحقق السلطات في ولاية جوجارات في غرب الهند منذ أمس الثلاثاء في حادث مقتل ما لا يقل عن 26 شخصا ونقل أكثر من 30 المستشفى بعد تناولهم خمورا مغشوشة.

ويُحظر بيع الخمور واستهلاكها في الولاية، التي ينتمي إليها رئيس الوزراء ناريندرا مودي، حيث لا يمكن سوى لمن يحملون تصاريح رسمية صادرة عن الحكومة استهلاك الخمور.

وقال راج كومار؛ وزير الداخلية في الولاية: إن الحادث يشمل منطقتين بها، مضيفا "فتحنا تحقيقا شاملا"، وفق ما نقلت عنه "مونت كارلو".

وتنتشر الوفيات الناجمة عن تناول الخمور المنتجة بطريقة غير قانونية في الهند، حيث لا يمتلك سوى القليل من شاربي الخمر القدرة على شراء المشروبات ذات العلامات التجارية.