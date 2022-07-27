أم نيجيرية تساعد الأطفال مبتوري الأطراف

المصدر: (لاغوس ــ رويترز)

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بكت الأم النيجيرية كريستال تشيجبو على مدى أيام بعد ولادة ابنتها بحالة نادرة في أحد الأطراف وتأكيد الأطباء أنها بحاجة إلى عملية بتر.

لكن عندما كبرت ابنتها بيولا وبدأت تتساءل عن سبب عدم قدرتها على المشي مثل صديقاتها، اضطر الوالدان لاتخاذ القرار الصعب، ووافقا على بتر ساق الفتاة وتركيب ساق صناعية مكانها. وبعد سماع آباء آخرين يتحدثون عن تجاربهم، أنشأت كريستال مؤسسة إيريدي، وهي منظمة تعيد تدوير الأطراف الصناعية، وتتبرع بها للأطفال المحتاجين.