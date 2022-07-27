علماء يتحكمون في حركة جناحي الذبابة

المصدر: (دبي ــ البيان)

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جعل علماء ذبابة ترفرف بجناحيها من مسافة بعيدة بواسطة جهاز تحكم عن بُعد، وذلك بعد تمكنهم من التحكم بدماغها.

وجاء في الورقة التي نشرها الفريق في مجلة Nature Materials العلمية البريطانية في 27 يونيو إنه نجح ببساطة في اختراق دماغ الذبابة لجعلها تؤدي حركات معينة بضغطة بسيطة على جهاز تحكم عن بُعد.

وللقيام بذلك، كان على الفريق أولاً إنشاء ذباب معدل وراثياً يتمتع بخصوصية وجود قناة حساسة للحرارة في دماغه يمكن عند تنشيطها جعل هذه الحشرات تنشر جناحيها، وفق «مونت كارلو». بعد ذلك، قام العلماء بتثبيت منشّط في دماغ الذبابة يبدأ في إنتاج الحرارة في وجود مجال مغناطيسي. وخلال نصف ثانية من تشغيل هذا المجال بالضغط على الزر، فتحت الذبابة جناحيها.