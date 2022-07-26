مصر.. أزهري يعلق على إعدام قاتل نيرة أشرف على الهواء

المصدر: البيان

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بين الشيخ بشير المحلاوي، من علماء الأزهر الشريف، الحكم الشرعي في إذاعة إعدام قاتل الطالبة نيرة أشرف على الهواء.

وقال العالم الأزهري، إنه يجوز ذلك، مضيفا: "الرأي في ذلك رأي القرآن، فكما أذيعت وقائع الذبح وقتل البنت فلابد أن تذاع وقائع الإعدام، حيث قال الله عز وجل: وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، وما دام أنه ثبتت عليه الجريمة وقد فعل ما فعل وحكمت عليه المحكمة بحكمها وأُكد الحكم وأصدر فضيلة المفتي على تأكيد الحكم".

واضاف: "السلوك الداخلي في عقل الإنسان ترسخ فيه إن في واحد ذبح بنت، فلما يأتي السلوك الأخر الموازي له، وهو أن هذا الإنسان تمت محاكمته علنا وشافه وهو بيعدم فسيحدث نوع من أنواع الانسجام". بحسب "القاهرة 24".

وأردف العالم الأزهري: "فاكر قديماً التليفزيون المصري كان بيذيع المحاكمات وكان يتم إعلانها على الناس".