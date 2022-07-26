دراسة مصرية تفجر مفاجأة: بعض منتجات البرجر والشاورما مخلوطة بلحوم كلاب وحمير وخنازير

المصدر: البيان

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في بحث أعده مجموعة من الباحثين في كلية الزراعة جامعة القاهرة أثبت أن بعض المنتجات مثل البرجر والشاورما والهوت دوج واللانشون التي أكلها المصريون في 2021 مخلوطة بلحوم من الخنازير والكلاب والحمير.

جاء ذلك وفقا لما أكده مصدر مسؤول داخل كلية الزراعة في جامعة القاهرة لـ القاهرة 24، قائلاً: إن الباحثين قاموا بتجميع مجموعة من اللحوم من مختلف الأماكن وتحليلها لمعرفة المواد المغشوشة بها.

وأشار المصدر، إلى أنه تم اكتشاف أن عدداً من منتجات اللحوم مغشوشة (مخلوطة) بلحوم من الخنازير والكلاب والحمير وغيرها من المواد، مؤكدا أن أكثر منتجات وجد بها نسب غش هي البرجر، الشاورما، الهوت دوج، اللانشون.

وأضاف المصدر المسؤول، أنه تم جمع 60 عينة من اللحوم، محلية ومستوردة، من مختلف محلات السوبر ماركت والأسواق المحلية والباعة الجائلين والمناطق العشوائية في مصر، وكشفت النتائج أن 11 عينة وجد بها لحوم كلاب وحمير، وخنازير، وحصان، وغنم، ودجاج، وفول الصويا.

وكانت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرت في يونيو الماضي تقريرا يوضح الخطورة التي يسببها تناول اللحوم المغشوشة ولحوم الحمير على صحة الإنسان.

وأكد التقرير أن اللحوم المغشوشة ولحوم الحمير، هي عبارة عن وعاء حاملًا للعديد من الأمراض البيولوجية الضارة، مثل الفطريات، والفيروسات، والطفيليات، التي تؤدي لتكرار الإصابة بالنزلات المعوية، مما يترتب عليه إمكانية تحولها إلى تسمم غذائي كيميائي.