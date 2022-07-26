يحتاجان حقنتين بـ 80 مليون جينه.. القصة الكاملة للتوأم المصري علياء وفريدة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعاني أسرة التوأم المصري علياء وفريدة حالة من القلق والتوتر، إذ تتدهور الحالة الصحية للطفلتين يوما بعد يوم، بسبب إصابتهما بمرض نادر يسمي ضمور العضلات الشوكي «إما حياة طبيعية أو حياة على كرسي متحرك وسط أجهزة تنفس».

28 يوما.. هي الفترة المتبقية على موعد الحقنتين بـZolgensma، والتي يبلغ ثمنها 80 مليون جنيه، جرى تجميع 71 مليون و700 ألف جنيه فقط، من جموع المصريين، على حساب التبرعات الخاص بالتوأم، والتابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

«وضع علياء الصحي غير جيد، جسمها بدأ يطرى وفيه ارتخاء ملحوظ، وخايفة أحقن طفلة وأسيب طفلة تانية، فياريت المصريين يكملوا جميلهم معانا».. كلمات مؤلمة كشفتها آية طاهر، والدة التوأم علياء وفريدة، بعد أن وجدت التباطؤ الملحوظ في حساب التبرعات، موضحة: «الوقت مش في صالح البنات.. خايفة يعدي موعد التحقين ومكنتش جمعت ثمن الحقنة للطفلة الثانية».

قصة علياء وفريدة

علياء وفريدة مريضتا ضمور العضلات الشوكي، عمرهما سنة و10 أشهر، ولم يتبق سوى 28 يوما، إذ تستغرق الحقنة وقتا في التصنيع غير الإجراءات التجهيزية.

على مدار 8 أشهر ومنذ أن اكتشف الوالدان مرض التوأم، لم يتركا بابا من أجل فتح حساب تبرعات لابنتيهما، بحسب حديث والدهما محمد حسين في بث مباشر أجراه «الوطن» من منزل علياء وفريدة، بعد أن نجحت الجريدة في جمع تبرعات الطفلة رقية، وإعلان حملة إنقاذ مرضى ضمور العضلات.

تجميع 42 مليون جنيه دفعة واحدة

قبل إجازة عيد الأضحى، استطاع زملاء والد التوأم علياء وفريدة، بإحدى شركات البترول، إدخال الفرحة على الأسرة، إذ جرى تجميع مبلغ 42 مليون جنيه، عن طريق خصم نسبة من أجورهم لمدة 6 أشهر، كما جرى تجميع ما يقرب من 30 مليون جنيه، من جموع المصريين وعدد من الفنانين، على رأسهم نهال عنبر، تامر شلتوت، بدرية طلبة، حمادة هلال.

حساب تبرعات علياء وفريدة

يجرى التبرع عبر بنوك سي آي بي باسم علياء محمد حسين، رقم الحساب (100052661158) وباسم فريدة محمد حسن (100052660868).

في بنك مصر باسم علياء وفريدة محمد حسين محمد سليمان، رقم الحساب (4640001000012398).

في البنك الأهلي المصري باسم الطفلتين علياء وفريدة محمد حسين، رقم الحساب (1469551439731400016).