جدار متحرك من الرمال يخترق مقاطعة تشينغهاي الصينية.. فيديو

المصدر: البيان

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ضربت عاصفة رملية هائلة مقاطعة تشينغهاي بشمال غرب الصين مؤخرا وحاصرت السائحين لساعات.

ونقلت "يورونيوز" مقاطع الفيديو من أحد شهود العيان تظهر اقتراب عاصفة رملية بسرعة، كما لو كانت جدارًا متحركًا من الرمال، وتحولت الأجواء إلى اللون الأصفر.

وأظهرت مقاطع الفيديو العاصفة الرملية وهي تقترب بسرعة، في مشهد يشبه أفلام الكوارث الطبيعية، بدت فيها العاصفة كما لو أنها جدار متحرك من الرمال، وتحولت السماء إلى اللون الأصفر.

وقال أحد الأشخاص المسافرين، الذي طاردته العاصفة الرملية لأكثر من 100 كيلومتر قبل أن تبلغه وتحاصره لثلاث ساعات "لم أستطع رؤية أي شيء عندما كنت محاصرا، شعرت بالخوف قليلا".