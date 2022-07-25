تعليق فريد الديب بعد صدور حكم قاتل نيرة أشرف

المصدر: البيان

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أكد المحامي المصري فريد الديب، إنه اطلع على حيثيات الحكم الصادر بالإعدام بحق محمد عادل، في واقعة مقتل "نيرة أشرف".

وأضاف الديب: "اطلعت "الأحد"، على الحيثيات مكتوبة بحرفية شديدة، ولكن سأكتب رأيي في مذكرة النقض وتقديمها إلى محكمة النقض، عقب الاطلاع على محاضر الجلسات الخاصة بالمحاكمة، وستكون مذكرتي إلى المحكمة لاتخاذ المحكمة ما تراه بحق موكلي".

وبحسب "المصري اليوم"، قال فريد الديب: "أرفض الرد على أمور يتم تداولها عبر السوشيال ميديا مثل أتعابي"، مضيفاً: "يا جماعة والله دي أمور مش مهمة.. هاخد القضية ببلاش مثلاً.. دي أمور لا تخصكم ولا تهم أحدا".

وكانت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المنصورة، أصدرت حيثيات النطق بحكم الإعدام على المتهم محمد عادل، والذي قتل زميلته نيرة أشرف أمام بوابة جامعة المنصورة وقبل دخولها امتحان نهاية العام يوم 20 يونيو الماضي، بعدما طعنها 19 طعنة وذبحها مع محاولة فصل رقبتها.

وطالبت المحكمة في حيثيات حكمها المشرع بإذاعة أحكام الإعدام على الهواء أو جزء منها، لتحقيق الردع العام المنشود بعد تكرار حوادث الذبح ونشرها، مما يثير الذعر في نفوس الآمنين من أبناء الوطن.

كما ردت خلال الحيثيات على مطالبة محامي الدفاع بعـرض المتهم على الطب الشرعي، لبيان مدى سلامة حالته العقلية واتزانه النفسي ساعة ارتكابه الجريمة، وأكدت المحكمة أنها تيقنت من سلامة حالته العقلية والنفسية وسلامة إدراكه واختياره، قبل ووقت ارتكابه جريمة قتل المجني عليها وفي أعقابها، من خلال تخطيطه للجريمة واختيار أداة ارتكابها وموعد ومكان تنفيذها.

كان فريد الديب، المحامي بالنقض، قال إنه لا يمانع في الدفاع عن المتهم محمد عادل، في واقعة مقتل «نيرة أشرف» المعروفة إعلاميًا بـ«طالبة جامعة المنصورة»، والتي أرسلت محكمة جنايات المنصورة أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه، وحددت المحكمة الأربعاء للنطق بالحكم وحكمت بإعدامه.

