مذبحة عائلية مروعة .. قتل زوجته وابنته وشنق نفسه

المصدر: البيان

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في مذبحة عائلية مروعة تجرد أب مصري من الرحمة، منهياً حياة زوجته وابنته قبل أن ينتحر شنقاً بسبب خلافات بينهما.

وشهدت قرية عرب الحصار التابعة لمركز الصف جنوب الجيزة، مذبحة أسرية نفذها شخص، بعدما أنهى حياة زوجته وابنته وتخلص من حياته .

وفي التفاصيل التي نشرها موقع "مصراوي" فإن المتهم يعمل "حلاقا" 38 عاما، أقدم على قتل زوجته، 31 عاما، وابنته، 14 عاما، وشنق نفسه بعدها، وذلك بسبب شكه في سلوك زوجته طيلة السنوات الماضية.

فمنذ فترة طويلة ويعاني المتهم من مرض نفسي، بالإضافة لوجود خلافات بينه وبين زوجته، بسبب شكه في سلوكها، ويوم الواقعة نشبت بينهما مشاجرة، فاعتدى عليها بجسم صلب، وهشم رأسها.

الخلافات بين الزوجين لم تكن وليده اللحظة بل سبقها مناوشات عديدة حتى أن الوضع بدأ يزداد سوءًا مع بداية الأزمة النفسية التي عاشها الزوج، والتي دفعته إلى الشك المستمر في سلوك زوجته.

الزوجة المجني عليها ذهبت إلى منزل والدها أكثر من مرة، بداعي سوء معاملة الزوج لها، لكن تدخل الأهل كان حائلًا نحو انفصالهما بسبب الأطفال، ومع ذلك استمرت خلافات الزوجين دون تحسن في علاقتهما إلى أن انتهى الأمر بمقتل الزوجة.

وحينما حاولت الابنة الدفاع عن الأم، اعتدى عليها والدها أيضا وهشم رأسها حتى سقطت غارقة في دمائها حيث فارقت الحياة على الفور، وبعد دقائق أعد الأب مشنقة، وقتل نفسه.

التحقيقات التي تلت الواقعة بينت أن اثنين من أبناء "الحلاق" 4 و6 سنوات، استيقظا على الفاجعة وصرخا في الجيران حتى تم اكتشاف الواقعة، وأبلغا عمهما بالواقعة وتفاصيل الجريمة والذي بدوره أخبر قسم الشرطة.

وكشف عم الأطفال في أقواله أمام النيابة العامة أن شقيقه كان يتردد على عيادة طبيب نفسي، وأن لديه 5 أبناء وأنهى حياة ابنته الكبرى بعدما تخلص من زوجته.

وتبين بالفحص المبدئي تحت إشراف رئيس مباحث الصف، أن شخصا يدعى "أنور" يعمل حلاق، اعتدى بالضرب على زوجته وابنته بآلة حادة ثم شنق نفسه في ظروف غامضة.

وتلقى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثامين زوجين وابنتهما داخل منزلهم بقرية عرب الحصار، وجرى نقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.