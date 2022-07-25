بعد طلب السعودية.. يوتيوب تحذف الإعلانات غير اللائقة

المصدر: البيان

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أعلن المتحدث باسم «يوتيوب» في الشرق الأوسط أنه تم حذف الإعلانات غير اللائقة، التي ظهرت لمستخدمي الموقع داخل السعودية.

وأوضح في تصريحات لقناة «الشرق» الإخبارية السعودية أنه «تم إغلاق حسابات المعلنين المخالفين لسياسات المنصة الصارمة».

وأضاف: «أن حماية المجتمع من أهم أولويات المنصة في السعودية وحول العالم، وحذفت غوغل العام الماضي أكثر من 286 مليون إعلان عالميا عبر منصاتها بسبب ترويج محتوى للبالغين غير ملائم لسياساتها، و125.6 مليون إعلان آخر للمحتوى غير اللائق».

يذكر أن هيئة الإعلام المرئي والمسموع وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية طلبت من منصة يوتيوب «YouTube» (التابعة لشركة غوغل) حذف الإعلانات المخالفة للقيم والأخلاق والالتزام بالأنظمة.