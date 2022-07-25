شاهد.. لحظة وفاء من أسرة سعودية لمقيم مصري قبل مغادرته المملكة

المصدر: البيان

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أقام رجل أعمال سعودي وأفراد أسرته احتفالية لوداع مقيم مصري عمل لديهم لمدة 40 عاما، وذلك قبل أن يغادر المملكة ويتوجه إلى بلاده.

وأظهر مقطع فيديو رجل الأعمال خالد السعود وهو يقبل رأس العامل المصري كما قام أبناؤه بتقبيل يده تعبيرا عن تقديرهم له.

وأوضح الفيديو الوافد المصري وهو يبكي متأثرا بما فعلته معه الأسرة السعودية ومشاعر الحب والتقدير والوفاء التي غمروه بها.

وكان الوافد المصري شوقي عباس سمان، الذي يبلغ من العمر 65 عاما، قرر العودة إلى بلاده من أجل قضاء ما بقي من عمره مع أسرته.

الحبيب رجل الاعمال خالد السعود قصه وفاء عمرها ٤٠ عاما في احتفاليه الوداع للعم شوقي سمان الذي عاش معه قصه حياه طويله الحب والوفاء عنوان جميل pic.twitter.com/mp7XSsIpUz

— المستشار عبدالعزيز اندجاني (@AAndjany) July 23, 2022