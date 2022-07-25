ما سبب ظهور اسم محمد رمضان وأحمد السقا في قضية نيرة أشرف؟

المصدر: البيان

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كشفت وسائل إعلام مصرية سبب ظهور اسم الفنان محمد رمضان وأحمد السقا في قضية قتل نيرة أشرف.

وأثارت قضية الطالبة مقتل نيرة أشرف الطالبة بجامعة المنصورة على يد زميلها محمد عادل الطالب بكلية الآداب بنفس الجامعة، الرأي العام، حتى عقب حكم محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار بهاء المري بإجماع آراء هيئة المحكمة بإعدام القاتل شنقا.

وكشفت وسائل إعلام مصرية سبب ظهور اسم الفنان محمد رمضان وأحمد السقا في قضية قتل نيرة أشرف على النحو التالي:

يقول الحكم:

"واستمرت بينهما الخلافات وتنامَت بداخله رغبة الانتقام منها ثأرًا لكرامته، فسَولت له نفسه الأمارة بالسوء ارتكاب أبشع الجرائم عند الله - قتلُ النفس التي حَـرَّم الله إلا بالحق - واستمرَّ في تهديدها بالقتل إن لم تستسلم له وتَـقبله شريكا في الحياة، فأرسل إليها في شهر رمضان من العام الجاري - 6/4/2022 - رسائل تهديد أخرى بالذبح عَــبر تطبيقات وسائل التراسل الاجتماعي منها نصًا: "والله نهايتك على إيدي يا نيرة، تاني مفيش فايدة ودِيني لاقتلك وعرش ربنا ما سايبك تتهني لحظة، هدبحك، وديني لادبحك، دانا أدبحك أسهلي إنت حسابك معايا تقيل أوي، بلاش تزوديها عشان وعهد الله ما هسيب فيك حتة سليمة ويبقا حد غيري يلمس منك شَعرة، صحيح الفترة الجاية اتعلمي ضرب النار، أو شُـوفي محمد رمضان أو السقا يدربوكي بوكس علشان نهايتك على إيدي يا نيرة، أهو طالما الدنيا مجمعتناش تجمعنا الآخرة".

يذكر أن الفنان أحمد زاهر ظهر في مسلسل البرنس قال عبارة "وعَرش ربنا لاقتلك" وهو يهدد بالقتل.

وتحقيقاً للردع العام الذي لم يتحقق بعد، أوصت محكمة جنايات المنصورة بتنفيذ حكم الإعدام على محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف على الهواء مباشرة ولو حتى في جزء يسير منه.



وكانت محكمة جنايات المنصورة، أحالت في الجلسة السابقة أوراق المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف إلى مفتي الجمهورية للتصديق على الحكم بإعدامه شنقا، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.

وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام أمر بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها (نيرة) عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد ثماني وأربعين ساعة من وقوع الحادث.