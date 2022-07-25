«سباق الجواميس» يعلن انطلاق موسم زراعة الأرز في تايلاند

المصدر: تشونبوري ـ رويترز

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نظم المزارعون التايلانديون سباقاً للجاموس في أرض موحلة أمس إيذاناً ببدء موسم زراعة الأرز الجديد مع بداية الرياح الموسمية، وهو تقليد سنوي يعود إلى القرن التاسع عشر للاحتفاء بهذه الماشية التي تتحمل مشاق العمل مع المزارعين.

يشاهد عشرات المتفرجين السباق الذي يقام على مضمار طيني طوله 200 متر في مقاطعة تشونبوري الساحلية على بعد 80 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة بانكوك.

وتوقف السباق، الذي يقام أحياناً في نهاية موسم الرياح الموسمية، أثناء جائحة كورونا، لكنه عاد العام الماضي.

ورغم أن معظم المزارعين التايلانديين لم يعودوا يستخدمون الجاموس في الزراعة فإن كثيرين منهم ما زالوا يحرصون على تربية ذلك النوع من الماشية. من هؤلاء المزارع سومشاي كامشاب (58 عاماً)، الذي يملك جاموسة تشارك في السباق، والذي قال: «اليوم لا يهمني إن فزت أو لم أفز، ما يهمني هو المحافظة على تقليد السباق».