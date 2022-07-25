اكتشاف 463 قبراً في الصين عمرها نحو 2500 عام

المصدر: بكين ــ د ب أ

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قالت السلطات المحلية في مقاطعة خبي بشمالي الصين، إنه قد تم اكتشاف 463 قبراً قديماً أثناء حفريات أثرية شاملة بالمقاطعة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أمس.

وأوضح معهد مقاطعة خبي للآثار الثقافية وعلم الآثار، أن الحفريات الجديدة بدأت في يناير من عام 2021 في مقبرة هوبايجيابي بمدينة هاندان، وهي آثار تمثيلية لثقافة تشاو خلال فترة الممالك المتحاربة (475 ق م - 221 ق م).

وشهدت الحفريات التي أجراها معهد مقاطعة خبي للآثار الثقافية وعلم الآثار، ومعهد هاندان لحماية الآثار الثقافية وبحوثها، بشكل مشترك، اكتشاف أكثر من 2400 قطعة من الآثار الثقافية، بما فيها أسلحة وأوانٍ برونزية ويشمية.