فيديو مرعب لسائق جازف بأرواح الركاب أثناء السُّيول فوقعت الكارثة

المصدر: البيان

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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السودان بفيديو مرعب لسائق جازف بأرواح الركاب أثناء السُّيول فوقعت الكارثة، حيث لقي عشرة أشخاص مصرعهم غرقاً، بعد جرف سيل عرم سيارتهم أثناء عبور وادٍ بولاية جنوب كردفان.

وفي التفاصيل، تسبّب إصرار سائق سيارة دفع رباعي على خوض مغامرة بالغة الخطورة بعبور وادي "ود المليسة" الواقع بين منطقتي "كالوقي" و"أبو جبيهة" بولاية جنوب كردفان بعربته في منطقة شهدت حوادث مشابهة الأعوام الماضية.

وفقد السائق المتهور السيطرة على سيارته مع سيل الوادي العرم التي جرفتها المياه المندفعة بطريقة مُروِّعة لأسفل الوادي، متسبباً في مصرع عشرة أشخاص غرقاً، بينهم امرأتان، بينما نجا 13 بينهم السائق نفسه.

وأظهر مقطع الفيديو كارثة جرف المياه المندفعة للعربة إلى منطقة عميقة وسرعان ما اختفت تحت المياه التي غمرتها بالكامل.

وحصد المقطع المؤلم تفاعلا كبيرا بمواقع التواصل بالسودان ووجه المتفاعلون انتقادات حادة لسائق المركبة، الذي جازف بأرواح الركاب وتعمد عبور المجرى المائي، رغم تحذيرات المواطنين من شدة تدفق المياه.