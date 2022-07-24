بطريقة مأساوية.. وفاة أب وابنه في بئر ماء

المصدر: البيان

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توفي أب وابنه جراء سقوطهما في بئر ماء بمنطقة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي في سوريا، اليوم "الأحد" وتم انتشال جثتيهما، وتشير المعلومات إلى أن الوفاة ناجمة عن اختناقهما داخل البئر.

وبحسب وكالة الانباء السورية "سانا"، قال محافظ إدلب ثائر سلهب "أثناء وجوده في مكان الحادثة إن الرجل وابنه توفيا اختناقاً جراء سقوطهما في البئر خلال محاولتهما استعادة أمتعة بداخلها،مشيراً إلى أن البئر التي كانت فارغة من المياه عميقة ولها فوهة ضيقة الأمر الذي أدى إلى اختناقهما على الفور وفشل محاولة انقاذهما من قبل الزوجة والأولاد.

واوضح المحافظ أنه تم الإيعاز للجهات المختصة باستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة لبيان وكشف المزيد من التفاصيل والحيثيات عن هذه الحادثة.