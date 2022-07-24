شاهد.. أجسام مضيئة في سماء لبنان

المصدر: البيان

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر أجساماً غريبة مضيئة في سماء لبنان أمس السبت.

وقال شهود عيان من مدينة طرابلس شمال لبنان، "انتشرت العديد من التكهنات في المدينة حول طبيعة هذا الجسم الغريب، فالبعض قال إنها تابعة لمخلوقات فضائية، وذهب آخرون إلى كونها مذنبا أو شهابا". وفقا لسكاي نيوز.

وبالتزامن مع انتشار الصور والفيديوهات، أعلنت شركة "سبيس إكس" عن إطلاق أقمار صناعية على متن صاروخ "فالكون 9".

​وقال أحد خبراء تكنولوجيا الاتصالات في لبنان: إن ما شوهد هو قطار القمر الصناعي "ستارلينك"، فقد نجحت شركة "سبيس إكس" بمحاولتها لإطلاق 46 قمرا صناعيا في مدار الأرض على متن صاروخ "فالكون 9".

جسم غريب شوهد منذ قليل في سماء لبنان pic.twitter.com/Zu4n5yms7m — Jaras Scoop FM (@jarasscoop) July 23, 2022